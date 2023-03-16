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В Муравленко осудят мужчину, который едва не зарезал человека, а затем несколько лет скрывался в другой стране. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Преступление произошло в сентябре 2018 года. Тогда между двумя компаниями произошел конфликт, закончившийся поножовщиной. Затем пострадавшие и остальные мужчины отправились в больницу за помощью, после чего конфликт продолжился во дворе медучреждения.

- Сначала мужчины окружили автомобиль с потерпевшим, тем самым перекрыв ему дорогу, а затем 33-летний обвиняемый стал наносить мужчине ножевые удары через открытое окно. В это время в больнице по служебным делам находились полицейский. Увидев в окно происходящее, они помешали нападавшему совершить убийство. Однако обвиняемый сразу же сбежал и спрятался на территории другого государства. Находясь там, он вновь совершил тяжкое преступление, в связи с чем был объявлен в международный розыск. Скрываясь от Интерпола, он решил вернуться в Россию, где и был задержан при пересечении границы, - рассказали в ведомстве.

На данный момент мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).