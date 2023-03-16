В Самбурге бойца СВО, которому нужно было добраться до места службы, не пустили на борт вертолета

Фото: Правительство ЯНАО

Жителей Пуровского района не на шутку разозлила история с участием бойца СВО, которого не пустили на борт вертолета, перевозившего пассажиров из Самбурга в Тарко-Сале. Инцидент произошел 15 марта, а известно о нем стало благодаря соцсетям.

- При посадке в рейсовый вертолет выгнали человека - военнослужащего, ветерана боевых действий, участника СВО, которому нужно было добраться до место несения службы после отпуска. Никто не принес ему своих извинений за данный инцидент. Уважаемые односельчане, вам не стыдно? Видимо, у всех глобальные и важные дела. Глава села также была при посадке пассажиров, но ни до чего не смогла договориться. Вместо него посадили некоего командировочного, - рассказал анонимный пользователь.

В комментариях к посту пуровчане возмутились произошедшим и потребовали наказать виновных.

Позже ситуацию прокомментировал представитель администрации Самбурга. Он сообщил, что уже сегодня военнослужащего доставят в Тарко-Сале на машине.

- Действительно, на данный рейсовый борт была полная предварительная запись. Посадочная наполняемость вертолета - 22 человека. По инструкции увеличение пассажиров недопустимо, это противоречит технике безопасности, экипаж не стал рисковать. Приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию, - прокомментировали власти.