Около 300 участников съехались на Ямальский нефтегазовый форум в Новом Уренгое

Фото: Правительство ЯНАО

В Новом Уренгое проходит Ямальский нефтегазовый форум. Первый день мероприятия собрал около 300 участников: руководителей нефтегазовых компаний, представителей органов власти, а также научного и экспертного сообществ.

Нынешний форум посвящен возможностям нефтегазового сектора в условиях новой реальности. Ключевая тема была продиктована внешними вызовами, с которым столкнулась отрасль за последний год.

- Ямал всегда был, есть и будет нефтегазовым лидером страны. Очень важно дать нашим предприятиям возможность для обсуждения ключевых вопросов, которые сегодня как никогда остры и стоят перед отраслью, - сказал замгубернатора Александр Калинин.

Здесь же работает межрегиональная специализированная выставка «Газ. Нефть. Новые технологии - Крайнему Северу», на которой представлены оборудование и технологии более 75 компаний из 30 городов страны. Большая часть выставки посвящена IT-решениям, технологиям, системам автоматизации и контроля, ориентированным на добывающую отрасль и эксплуатацию нефтегазовых месторождений. Впервые отдельным блоком представлена экспозиция «Строительство Ямала. Дороги. Спецтехника. Связь».

- В условиях экономических санкций отечественные разработчики стремительно занимают ниши ушедших с отечественного рынка компаний. Одна из задач выставки - продемонстрировать современное высокотехнологичное оборудование, не уступающее по своим возможностям передовым западным решениям, - отметил глава Нового Уренгоя Андрей Воронов.