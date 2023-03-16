Жители Ямала могут выиграть гранты на развитие своих туристических проектов

Фото: департамент молодежной политики и туризма ЯНАО

Жители Ямала могут подать заявки на предоставление грантов в сфере туризма. Ключевое требование к проектам кандидатов - направленность на развитие туризма и гостеприимства в регионе.

В этом году денежный фонд увеличен почти в четыре раза - с 7 до 27 миллионов рублей. Гранты предоставляются на условиях софинансирования, то есть часть средств должны вложить сами предприниматели - не менее 30% от стоимости реализации проекта.

Средства распределят исходя из того, какие заявки одобрит конкурсная комиссия. Размер поддержки зависит от выбранной номинации.

Прием заявок продлится до 31 марта. Далее претендентам предстоит защитить работы перед экспертами. Итоги подведут 21 мая.

- В прошлом году грантовую поддержку получили девять представителей туристического бизнеса. Это проекты по созданию туристических маршрутов, гриль-парка, мобильного этнокультурного стойбища, мастерской по производству национальной одежды, - сказал директор департамента молодежной политики и туризма Наиль Хайруллин.