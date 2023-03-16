На Ямале возросло количество авиарейсов между Ноябрьском и Салехардом

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Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительные рейсы из Ноябрьска в Салехард и обратно. Об этом сообщила председатель комитета Законодательного собрания региона по социальной политике Надежда Гудкова.

Горожане неоднократно жаловались чиновнице на загруженность направления, в связи с этим она взяла вопрос на личный контроль. А в декабре к решению проблемы подключился секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Ситников.

- Мониторинг подтвердил - повышенный спрос на авиаперевозки отмечается с марта по май и с сентября по ноябрь. В это время в регионе проводятся основные деловые, культурные и спортивных мероприятия, - отметила Надежда Гудкова.

В итоге теперь перелеты между городами выполняются три дня в неделю - в понедельник, среду и пятницу. Купить билеты можно уже сейчас, они доступны в кассах авиакомпании и онлайн.