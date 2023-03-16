Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 марта 2023 0:00

На Ямале 16 марта 2023 года столбики термометров покажут +3 градуса

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 16 марта 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 16 марта

Погода на Ямале на 16 марта

Фото: Вера Зенина

В четверг, 16 марта, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем прогнозируются мокрый снег и метель, в отдельных районах - гололед. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -5…-10 градусов, при прояснении -2...-17. Днем -3…+3 градуса, местами до -7.

В Салехарде: пасмурно. Температура ночью -5 градусов, днем +2. Ветер 8-9 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО