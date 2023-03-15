Цвета, которыми выкрасят стены салехардскго центра «Доверие», будут помогать в лечении пациентов

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В салехардском социально-реабилитационном центре «Доверие» началась чистовая отделка помещений. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

При выборе цветового оформления было решено использовать «терапевтический» подход: стены помещений окрашивают в зависимости от их предназначения.

В здании уже есть отопление, завершены работы по подключению к сетям водоснабжения и канализации. Сейчас строители заканчивают монтаж системы вентиляции и проводки, продолжаются работы по устройству хозблока с гаражом.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Вход в здание оснастят подъемником и пандусами. На территории оборудуют спортивную площадку для игр в волейбол и баскетбол, пространство для малышей.

В центре, рассчитанном на сто человек, создадут все условия для социальной реабилитации лиц с ОВЗ. Будут работать воздушно-кислородная барокамера, оборудование для эрготерапии, физиооборудование, сенсорные комнаты и вертикализаторы.