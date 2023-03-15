После окончания капремонта в Мужи открылся роддом с современным оборудованием

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

После окончания капремонта в поселке Мужи открылся роддом. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

За время работ строители укрепили фундамент здания, заменили пластиковые окна, входные и межпалатные двери, утеплили полы.

Кроме того, акушерское отделение оснастили современным оборудованием. В прошлом году были закуплены открытые реанимационные системы для недоношенных детей и фетальные мониторы для оценки сердечной деятельности плода.

Во время ремонта плановые пациентки направлялись на роды в Салехард, а срочные проходили в хирургическом отделении.

Сегодня квалифицированная медпомощь жительницам Шурышкарского района вновь доступна по месту жительства. Будущие мамы уже успели осмотреть и оценить новые изменения.