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НовостиНедвижимость15 марта 2023 9:08

После окончания капремонта в Мужи открылся роддом с современным оборудованием

Будущие мамы уже оценили произошедшие изменения
Марина Прохорова
Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

После окончания капремонта в поселке Мужи открылся роддом. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

За время работ строители укрепили фундамент здания, заменили пластиковые окна, входные и межпалатные двери, утеплили полы.

Кроме того, акушерское отделение оснастили современным оборудованием. В прошлом году были закуплены открытые реанимационные системы для недоношенных детей и фетальные мониторы для оценки сердечной деятельности плода.

Во время ремонта плановые пациентки направлялись на роды в Салехард, а срочные проходили в хирургическом отделении.

Сегодня квалифицированная медпомощь жительницам Шурышкарского района вновь доступна по месту жительства. Будущие мамы уже успели осмотреть и оценить новые изменения.