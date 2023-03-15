На Ямале 15 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 20 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 20 человек. С начала периода количество заболевших достигло 154 445.

При этом в больницы региона госпитализировано 3 человека, выздоровели 109 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умер 1 061 ямалец.

В России выявлено 12 046 человек с COVID-19, госпитализирован 1 691 россиянин. Всего в стране зарегистрировано 22 454 933 случая. Излечились от коронавируса 14 089 жителей, а 32 - скончались.