Житель Муравленко лишился 86 тысяч рублей, поверив мошенникам Фото: Вера Зенина

В полицию Муравленко обратился местный житель, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина решил, что кто-то пытается оформить от его имени кредит и выполнил все, что ему велели злоумышленники.

- Заявителю поступил звонок в мессенджере. Неизвестный мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что некто пытается оформить кредит от его имени, используя поддельную доверенность. Через несколько минут потерпевшему снова поступил звонок, но уже якобы службы безопасности банка. Он предложил мужчине установить на телефон специальное приложение, а также перевести уже имеющиеся деньги на так называемый безопасный счет, - рассказали в ведомстве.

Последовав указаниям аферистов, гражданин лишился 86 тысяч рубелей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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