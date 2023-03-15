На Ямале более 40 тысяч оленей привили от сибирской язвы в весенний период

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале началась вакцинация оленей от сибирской язвы. На данный момент 15 прививочных бригад работают в Тазовском, Надымском, Красноселькупском, Ямальском и Приуральском районах.

Напоминаем, что процедура проходит в два этапа - весной и летом.. Такой метод доказал свою эффективность.

- Ежегодно вакцинации против сибирской язвы подвергается не менее 80% поголовья северных оленей, выпасающихся на территории округа. В весенний период есть возможность использовать наземный транспорт для доставки специалистов к местам вакцинаций, так как стада находятся еще довольно близко к населенным пунктам, также заметно упрощается процесс установки переносного кораля, вытаптывается меньше пастбищных земель - это существенные преимущества, - отметил руководитель службы ветеринарии Евгений Попов.

На данный момент из более чем 525 тысяч оленей привито более 40 тысяч.