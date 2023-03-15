В Тарко-Салинской ЦРБ опровергли слухи о брошенной в родильном отделении девочке

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Руководство Тарко-Салинской ЦРБ опровергло слухи о брошенной в родильном отделении девочке. Информация об этом появилась минувшим вечером в соцсетях, сообщалось, что мать оказалась от малышки, и теперь у нее нет вещей.

- Информация эта не достоверна. Мама не ограничена в родительских правах и не лишена их, а находится в трудной жизненной ситуации. Ребенок временно размещен в детском отделении на социальной койке, девочка здорова и ни в чем не нуждается, - рассказали в больнице.

Отметим, что в медучреждении предусмотрено все необходимое для таких малышей: питание, одежда, средства ухода и гигиены, игрушки. Ухаживают за ребенком сотрудники детского отделения.