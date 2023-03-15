В Новом Уренгое осудили злоумышленника, избившего и зарезавшего свою гостью

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В Новом Уренгое осудили 52-летнего мужчину, который жестоко расправился со своей гостьей. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, трагедия произошла минувшим августом в одном из домов по улице Таежная.

- Обвиняемый, находясь в алкогольном опьянения, повздорил со своей 37-летней гостьей. Не сдержавшись, он избил женщину, а затем нанес ей несколько ударов ножом. Потерпевшая скончалась на месте преступления, - прокомментировали в ведомстве.

Не желая отвечать за содеянное, мужчина спрятал труп погибшей. Однако, после того как местные жители наткнулись на останки тела, правоохранители быстро раскусили злоумышленника, установив его вину.

В итоге суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима.