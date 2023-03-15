В Пуровском районе машинист экскаватора едва не убил человека, опустив на него ковш

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В Пуровском районе возбудили уголовное дело в отношении работника коммерческой организации, по вине которого серьезно пострадал человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

ЧП произошло 2 января 2023 года на одном из месторождений. В тот день бригада рабочих выполняла укладку металлических труб.

- Машинист экскаватора, осознавая, что из-за неисправной системы отопления в кабине замерзли стекла, все равно продолжил работу. В результате он опустил ковш на участок, где в этот момент находился монтажник. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью, - прокомментировали в ведомстве.

На данный момент машинист обвиняется по ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), а правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.