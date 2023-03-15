Фото: Алексей Романов, соцсети

В Ноябрьске построили новый бокс для стоянки автобусов. Деньги на его возведение выделили из окружного бюджета, рассказал глава города Алексей Романов.

Здание современное, отапливаемое, соответствует всем требованиям противопожарной безопасности. А его специальная конструкция позволяет с большой скоростью ликвидировать последствия возможных ЧП.

Кроме того, на предприятии, занимающимся перевозками, ввели в эксплуатацию новое оборудование для проверки газовых баллонов на герметичность. Это единственное место в городе, где оказывают такую услугу.

Фото: Алексей Романов, соцсети

- Я благодарю всех сотрудников «Пассажирских перевозок», которые делают одно большое дело. Благодаря их профессионализму ноябряне любят общественный транспорт и активно им пользуются.

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