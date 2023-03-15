В Приуральском районе многодетным семьям выдали жилищные сертификаты взамен земельных участков

Фото: Иван Сакал, соцсети

В Приуральском районе одиннадцати многодетным семьям выдали жилищные сертификаты взамен земельных участков. Большинство из них - представители коренным малочисленных народов Севера и ведут традиционный образ жизни, сообщил глава муниципалитета Иван Сакал.

- Для нас эта выплата - большой подарок. Мы давно хотели приобрести квартиру в поселке. Теперь будем смотреть варианты, выбирать жилье себе по душе. Спасибо большое за такую возможность, - сказал Сергей Лаптандер.

Напоминаем, что семьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, получает максимальную выплату - в среднем 2,5 млиллиона рублей. У семьи, стоящей в очереди на получение участка под ИЖС, но не нуждающейся в улучшении жилищных условий, есть возможность получить социальную выплату в размере 464 500 рублей. Кроме того, вместо земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и садоводства можно получить 100 тысяч рублей.