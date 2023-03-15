На Ямале 15 марта 2023 года продолжит дуть сильный ветер

Погода на Ямале на 15 марта Фото: Вера Зенина

В среду, 15 марта, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах прогнозируются метель и гололед. Ветер юго-западный с переходом на южный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -7…-12 градусов, при натекании облачности до -2. Днем -1…-6 градусов.

В Салехарде: пасмурно. Температура ночью -7 градусов, днем -2. Ветер 8-15 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: