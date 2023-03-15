Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 марта 2023 0:00

На Ямале 15 марта 2023 года продолжит дуть сильный ветер

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 15 марта 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 15 марта

Погода на Ямале на 15 марта

Фото: Вера Зенина

В среду, 15 марта, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах прогнозируются метель и гололед. Ветер юго-западный с переходом на южный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -7…-12 градусов, при натекании облачности до -2. Днем -1…-6 градусов.

В Салехарде: пасмурно. Температура ночью -7 градусов, днем -2. Ветер 8-15 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО