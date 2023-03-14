В Овгорте открылась новая школа на 240 мест

Фото: администрация Шурышкарского района

В селе Овгорт открылась школа на 240 мест. Новое здание площадью 5 829 квадратных метров пришло на смену деревянному 1974 года постройки, сообщили в администрации Шурышкарского района.

В помещении имеются 16 современных учебных классов, столовая, тренажерный, актовый залы и зал для занятия гимнастикой. Кроме того, предусмотрено молодежное пространство для первичной ячейки «Движения Первых».

Ученики смогут обучаться азам сантехники, столярного и кулинарного мастерства, а также швейного дела.

Летом ребята будут играть волейбол и футбол на специальных площадках - пока их не ввели в эксплуатацию. Также обустраивается новый туристический комплекс и полоса препятствий для занятий спортивным туризмом и пожарно-прикладным спортом.