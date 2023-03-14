В Салехарде козырек подъезда рухнул под тяжестью снега

Фото: соцсети

Начало недели выдалось на Ямале довольно теплым, но снежным и ветреным. Больше всего разгулявшуюся стихию почувствовали на себе жильца дома №46 по улице Подшибякина в Салехарде.

Сегодняшним утром в местных мессенджерах и соцсетях появилась фото с рухнувшим подъездным козырьком, сопровождающееся ироничной надписью: «Первые последствия потепления. «Дышавший на ладан» козырек не выдержал дополнительную снежную нагрузку».

На опубликованном снимке отлично видно, что упавший козырек завален снегом. А чтобы крыша не загораживала вход в подъезд, ее аккуратно отодвинули в сторону.

В комментариях горожане возмутились происходящим и выразили облегчение по поводу того, что никто не пострадал.

Однако оказалось, что винить в произошедшем люди должны только себя. Дело в том, что дом находится в непосредственном управлении жильцов. Согласно договору обслуживания, очистка кровли двухэтажки проводится один раз в год, и в 2023 году уборка уже была - в январе.

Восстановят крыльцо в его первозданном виде до конца недели.