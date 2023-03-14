На Ямале 14 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 68 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 68 человек. С начала периода количество заболевших достигло 154 425.

При этом в больницы региона госпитализировано 3 человека, выздоровели 115 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умер 1 061 ямалец.

В России выявлено 9 526 человек с COVID-19, госпитализировано 1 840 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 442 887 случаев. Излечились от коронавируса 12 406 жителей, а 44 - скончались.