В Салехарде установят памятники героям СВО и назовут в их честь школьные классы

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В Салехарде планируют называть школьные классы именами героев СВО. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский, отвечая на вопрос супруги мобилизованного северянина. Женщина спросила, как в окружной столице планируют сохранить и увековечить память людей, сражавшихся за победу.

- Очень правильный и своевременный вопрос. Наши старожилы и краеведы высказали интересную мысль: присвоить имена салехардских героев классам в общеобразовательных школах. И не просто присвоить, а создать в этих классах возможность поисковой работы, сбора информации о своем герое и передачи ее следующему поколению школьников. Этим путем и пойдем, - заявил Алексей Титовский.

Кроме того, управленец сообщил, что сейчас в городе разрабатывается проект памятников героям СВО. Монументы появятся в центре Салехарда и в местах захоронения погибших защитников.