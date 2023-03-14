Житель Нового Уренгоя попросил незнакомца перевести деньги за такси и лишился 180 тысяч рублей

Житель Нового Уренгоя попросил незнакомца перевести деньги таксисту и лишился 180 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

Полицейские Нового Уренгоя оперативно раскрыли кражу денег с банковского счета. Соответствующее заявление потупило от мужчины 1989 года рождения, в нем сообщалось, что кто-то списал с его карты 180 тысяч рублей.

- В ходе проверки правоохранители установили, что заявитель, находясь в алкогольном опьянении, попросил проходившего мимо мужчину перевести таксисту оплату за проезд, после чего предоставил ему доступ к личному кабинету онлайн-банка. Злоумышленник, воспользовавшись ситуацией, перечислил деньги на свою карту, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В итоге преступником оказался ранее не судимый житель ближнего зарубежья 1991 года рождения. Оказавшись в отделении, он признался в содеянном.

Сейчас мужчина обвиняется по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета», ему грозит до шести лет лишения свободы.