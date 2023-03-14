Фото: администрация Муравленко

В Муравленко стартовал сбор гуманитарной помощи для бойцов батальона «Кедр». Об этом сообщили в местной администрации.

Ранее городское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» подготовило для солдат автомобиль. А теперь все неравнодушные северяне могут загрузить его необходимыми для парней вещами. Это нательное белье, средства личной гигиены, газовые горелки и газ для них, инструменты для ремонта машин и другие предметы.

Сбор продлится до 17 марта включительно. Отправления принимаются в штабе #МыВместе с 08:30 до 17:00. Он расположен по улице Губкина, д. 32.

Уточнить подробности можно по телефонам: 55-07-6 и 55-07-7.