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НовостиОбщество14 марта 2023 7:26

В Муравленко стартовал сбор гуманитарной помощи для бойцов батальона «Кедр»

Он продлится до 17 марта
Марина Прохорова
Фото: администрация Муравленко

Фото: администрация Муравленко

В Муравленко стартовал сбор гуманитарной помощи для бойцов батальона «Кедр». Об этом сообщили в местной администрации.

Ранее городское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» подготовило для солдат автомобиль. А теперь все неравнодушные северяне могут загрузить его необходимыми для парней вещами. Это нательное белье, средства личной гигиены, газовые горелки и газ для них, инструменты для ремонта машин и другие предметы.

Сбор продлится до 17 марта включительно. Отправления принимаются в штабе #МыВместе с 08:30 до 17:00. Он расположен по улице Губкина, д. 32.

Уточнить подробности можно по телефонам: 55-07-6 и 55-07-7.