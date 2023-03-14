Новоуренгоец, до смерти забивший знакомого стеклянной бутылкой, надолго отправится в колонию

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В Новом Уренгое осудили местного жителя 1974 года рождения, набросившегося на своих знакомых со стеклянной бутылкой в руках. Как итог - один из них скончался от полученных травм, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 30 апреля 2022 злоумышленник, находясь в квартире соседей, вступил в конфликт с другими гостями. Взяв пустую стеклянную бутылку, он нанес женщине и мужчине множество ударов, последний скончался на месте от полученной черепно-мозговой травмы, - прокомментировали в ведомстве.

К счастью, женщине удалось выжить. Она получила вред здоровью средней тяжести.

В итоге суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия), приговорив его к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.