На «Ямальские встречи» в Губкинский приедут олимпийская чемпионка Мария Киселева и сооснователь Smart Course Тимур Жаббаров

Фото: администрация Губкинского

Уже на этой неделе в Губкинском пройдут «Ямальские встречи». Встретиться с северянами приедут трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, а также гендиректор и сооснователь компании Smart Course Тимур Жаббаров.

Горожане смогут пообщаться и задать свои вопросы гостям 18 марта на следующих площадках: в школе №4 (с Марией Киселевой в 15:00), в лицее (с Тимуром Жаббаровым в 15:00). Общая встреча со знаменитостями состоится в этот же день в 18:00 в ГДШИ им. Г.В. Свиридова.

Напоминаем, что идея создания проекта принадлежит жительнице Губкинского, которая в ходе ежегодной поездки Дмитрия Атюхова по региону обратилась к нему с просьбой приглашать ведущих представителей культуры и искусства не только в Салехард, но и другие населенные пункты.