В Пуровском районе осудят мастера и бурильщика, по вине которых погибли три человека

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Пуровском районе осудят мастера и бурильщика коммерческой организации, по вине которых погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Трагедия произошла 31 мая 2022 года на территории кустовой площадки Еты-Пуровского месторождения.

- Ночная бригада ремонтировала скважину. После окончания работ бурильщик, являвшийся руководителем бригады и ответственным за соблюдение техники безопасности, покинул площадку, не загерметизировав устье. Об этом он сообщил мастеру, а тот, в свою очередь, проигнорировал информацию, после чего выдал задание членам бригады продолжить работы. В утреннее время, в момент отсутствия контроля над скважиной, устье которой оставалось не загерметизированным, произошел выброс нефтегазового флюида с образованием газо-паровоздушной смеси. Работники попытались устранить аварию, однако произошло воспламенение, - рассказали в ведомстве.

В результате пожара погиб 26-летний бурильщик, еще двое рабочих, получившие термические ожоги, скончались в больнице.

Кроме того, оказалось повреждено имущество акционерного общества. Общая сумма причиненного ущерба составила более 7 миллионов рублей.

Мужчины обвиняются по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба, смерть двух и более лиц).