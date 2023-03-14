Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Зимник Коротчаево - Красноселькуп закрыли из-за непогоды. Об этом сообщили в регионально департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение по зимнику Коротчаево - Красноселькуп», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Напоминаем, что получить оперативную информацию о работе региональных и муниципальных автодорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация размещается на интерактивной карте.