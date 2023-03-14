Фото: МВК им. И.С. Шемановского

В Салехарде открылась выставка о быте и культуре коренных народов Севера «В краю сурового Ямала». Ознакомиться с ней можно в региональном музее УМВД.

Экспозиция представлена фондом МВК им. И.С. Шемановского, она рассказывает о быте, обычаях, особенностях жизненного уклада тундровиков и знакомит с основными их промыслами - охотой и оленеводством.

Также на выставке представлены национальные костюмы ненцев и хантов, колыбель, инструменты для выделки шкур, иглы для плетения сетей, традиционные куклы, лодка-моржовка и черкан - в целом около ста предметов. Один из самых интересных - посох для счета оленей, предназначение этого предмета связано с тем, что число животных в домашнем стаде, согласно представлениям ненцев, нельзя называть вслух.

Посетить выставку можно до 31 января 2024 года.