Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске торжественно вручили госнаграды матери погибшего в СВО Никиты Недзельского. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Указом Президента РФ он награжден орденом Мужества. Высокую награду, а также медаль Министерства обороны глава города Алексей Романов передал матери Никиты - Светлане Сергеевне, - прокомментировали в мэрии.

Фото: администрация Ноябрьска

Никита был отзывчивым и добрым парнем, настоящим гражданином и патриотом своей страны. По окончанию службы он заключил контракт и отправился в зону проведения спецоперации. Погиб северянин в октябре 2022 года при исполнении поставленных перед ним задач.

Фото: администрация Ноябрьска

Почтить память Никиты пришли его родные, друзья, представители казачества, ветеранских организаций, кадеты, юнармейцы, а также учащиеся и педагоги школы №13, которую он окончил.