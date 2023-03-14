На Ямале 14 марта 2023 года потеплеет до +3 градусов, но подует сильный ветер

Погода на Ямале на 14 марта Фото: Вера Зенина

Во вторник, 14 марта, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег). В отдельных районах прогнозируются метель и гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью 0…-5 градусов, при прояснении -7...-12. Днем -2…+3 градуса, местами до -7.

В Салехарде: облачно. Температура ночью +1 градус, днем -3. Ветер 9-15 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: