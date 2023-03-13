Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В спорткомплексе «Ямал-арена» начался монтаж оборудования для охлаждения льда, также готовится финальная стяжка технологической плиты, выступающей основой для него. Работы ведутся на тренировочной арене, сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

В здании выполняются черновые отделочные работы, установка внутренних перегородок. На фасадах уже имеется силовой каркас, устанавливают декоративные панели.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Бетонные работы на большой арене практически завершены. Готовы трибуна и крупные конструктивные элементы, монтируется система вентиляции.

В помещении бассейна завершается монтаж воздуховодов системы вентиляции и штукатурные работы на стенах.

«Ямал-арена» - уникальный для арктических широт спортивный объект, площадь которого составит более 32 тысяч квадратных метров. Комплекс вместит большую ледовую арену с трибуной на 3 тысячи зрителей, ледовый корт для тренировок, зал хореографии и зал силовой подготовки, универсальный 50-метровый бассейн с прыжковой вышкой и трибуной на 500 зрителей, бассейн для малышей и фитнес-центр.