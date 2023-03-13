Мошенники убедили пенсионерку из Тарко-Сале взять огромный кредит и перевести им все деньги Фото: Вера Зенина

В полицию Тарко-Сале обратилась 66-летяя местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, женщина поверила, что некто пытается оформить кредит на ее имя и выполнила все, что ей велели аферисты.

- Женщине поступили телефонные звонки от неизвестных, представлявшихся сотрудниками правоохранительных органов и банка. Сначала они убедили женщину в том, что на ее имя пытаются взять кредит, а затем уговорили уже самой оформить займ. Не подозревая, что общается с мошенниками, северянка перечислила им 1 миллион 249 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Приуральском районе ушлый мужчина украл у родственницы более миллиона рублей.