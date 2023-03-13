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НовостиОбщество13 марта 2023 10:48

Из Пуровского района в зону СВО отправили 20 тонн гуманитарной помощи

Спецгруз содержит все то, что просили бойцы
Марина Прохорова
Фото: Антон Колодин, соцсети

Фото: Антон Колодин, соцсети

Из Пуровского района в зону СВО отправили 20 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил глава муниципалитета Антон Колодин.

- Спецгруз содержит все то, что просили наши бойцы и их командование. Мы практически еженедельно на связи с ними. Приняли решение собрать единый для всех ямальских батальонов набор гуманитарной помощи. Ее доставят в отряды «Ямал», «Кедр», «Росомаха», «Барс» и 90-й саперный полк, где проходят службу пуровчане, - рассказал управленец.

Фото: Антон Колодин, соцсети

Фото: Антон Колодин, соцсети

В итоге ямальцы получат автомобиль «УАЗ», автопокрышки для грузовика, канистры с автомаслами, строительные материалы, необходимые для обустройства блиндажей, бензопилы, топливные брикеты, генераторы и 20 дизельных печей. Последние, кстати, изготавливали сотрудники различных предприятий.

Фото: Антон Колодин, соцсети

Фото: Антон Колодин, соцсети

Также в составе груза вошли более 250 коробок с предметами первой необходимости, продуктами, медикаментами, средствами личной гигиены, обувью и одеждой.