На Ямале 13 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 82 человека, 1 скончался

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 82 человека. С начала периода количество заболевших достигло 154 357.

При этом в больницы региона госпитализирован один человек, выздоровели 65 северян. К несчастью, за последние сутки есть скончавшийся от болезни - один пациент, всего с начала пандемии умер 1 061 ямалец.

В России выявлено 10 268 человек с COVID-19, госпитализировано 619 россиян. Всего в стране зарегистрирован 22 433 361 случай. Излечились от коронавируса 9 476 жителей, а 34 - скончались.