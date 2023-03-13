Место для вашего делового мероприятия в Тюмени: Garden hotel предлагает конференц-услуги под ключ

Фото: из архива ООО «Гарден Отель»
Отель находится в 15 минутах от аэропорта и в 20 минутах от ж/д вокзала областной столицы, что делает сбор участников, прибывающих из других городов, комфортным.
Garden hotel в Тюмени предлагает югорчанам/ямальцам услуги по организации деловых мероприятий любого направления и формата под ключ. Главное преимущество для прибывающих из северных городов гостей – расположение: отель находится на самом въезде в Тюмень – в 15 минутах от «Рощино» и 20-25 – от ж/д вокзала.
Фото: из архива ООО «Гарден Отель»
Для проведения делового мероприятия на самом высоком уровне Garden hotel имеет все необходимое, включая:
- 2 зала, оснащенных оборудованием вместимостью до 140/90 слушателей;
- 37 комфортабельных номеров для проживания, позволяющих принять до 74 гостей;
- 1 переговорная комната (до 8 человек);
- беспроводная сеть Wi-Fi на территории всего отеля;
- бесплатная парковка до 40 автомобилей с круглосуточным видеонаблюдением в каждой точке;
- кафе домашней кухни «Лаванда» с детской игровой зоной в отдельной комнате;
- банный комплекс на березовых дровах, находящийся на закрытой территории;
- свежий воздух, отсутствие городской суеты и лишних людей.
Специальное предложение весны – «Деловые будни»*
Каждый будний день воспользоваться услугами конференц-зала в Garden hotel можно по специальному предложению «Деловые выходные» – со скидкой 10%.
Garden hotel
г. Тюмень, д. Дударева, ул. Цветочная, 1а
Тел. +7 919 943-84-11
Группа во «ВКонтакте»: m.vk.com/garden_hotel
Официальный сайт: gardenhotel72.ru
*Специальное предложение действительно с 1 марта 2023 года по 31 мая 2023 года. Подробности уточняйте у администраторов по тел. +7 919 943-84-11.
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