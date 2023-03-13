Нефтяники поддержали идею передвижного театра в Тазовском районе

Автор фото: Виктория Киселева, предоставлено компанией «Меретояханефтегаз»

Творить добрые дела может каждый. Яркий пример этого - создание передвижного театра «Сянако» для ребят с ограничениями по здоровью. Авторы идеи - работники тазовского центра соцобслуживания «Забота».

Готовясь к первым постановкам, северянки даже не предполагали, что простая идея вырастет в социальный проект, о котором узнают далеко за пределами поселка. Все, что было у сотрудниц на момент первого спектакля - несколько кукол, самодельная ширма и сделанные вручную «актеры».

- Идея пришла во время работы. В центр со здоровыми детками обращаются редко, обычно наши подопечные - дети с заболеваниями разной степени тяжести. Для некоторых даже выбраться из дома - сложность. Поэтому в первую очередь мы думали именно о них, - рассказывает автор проекта, сотрудница центра «Забота» Виктория Киселева.

Первые же «гастроли» - театр давал «Репку» на новый лад - прошли на ура. После этого Виктория решила, что нужно расширяться, и подала заявку на грантовый конкурс программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». По его итогу «Сянако» попал в восьмерку проектов 2022 года, получивших поддержку от «Меретояханефтегаза», который проводит этот конкурс в Тазовском районе.

На деньги гранта были куплены две новые ширмы, ткань для шитья кукол в национальных одеждах. Кроме «Репки» в числе постановок появились национальные татарские, башкирские сказки и сказки народов Севера.

- Есть мальчик Андрюшка, ему три года. С каким восторгом он нас встречал - не передать словами. Пытался эти перчатки-куколки на свои ручонки примерить и тоже побыть актером театра. Детям нравится, да и родители довольны, к ним раньше с такими формами реабилитации на дом никто не приезжал, - делится Виктория Киселева.

В этом году театр отправится на первые гастроли по району - авторы проекта планируют съездить в Антипаюту.

- Участвуя в грантовом конкурсе, жители Тазовского района вовлекаются в создание комфортного социального климата и развивают новые направления взаимодействия внутри местных сообществ. Важно, что нефтяники поддерживают инициативы и помогает воплотить полезные проекты в жизнь, - комментирует заместитель главы Тазовского района по социальным вопросам Ирина Буяновская.

Помимо передвижного кукольного театра на гранты нефтяников в Тазовском организовали мастер-классы по горшечному делу и курсы ранней профориентации с использованием конструктора Lego, открыли волонтерский воркшоп «Добро+» и медиастудию, провели спортивные соревнования для детей тундровиков, экстремальный забег «Северный закал» и реализуют школьный проект по мониторингу природных изменений ландшафта.

В этом году компания также планирует поддержать несколько важных для района инициатив.

- Социальная ответственность - один из основных принципов деятельности нашего предприятия. В 2022 году мы впервые провели грантовый конкурс на территории Тазовского района. Уверен, что полученный нами положительный опыт станет крепкой основой для плодотворной работы в этом направлении в будущем, - говорит генеральный директор «Меретояханефтегаза» Александр Михеев.