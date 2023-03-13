Оленеводам Ямальского района вручили благодарственные письма и флешкарты с полезной информацией

Фото: администрация Ямальского района

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский вручил благодарственные письма оленеводам МОП «Ярсалинское». Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

- Многие десятилетия оленеводы демонстрируют преданность делу предков по сохранению традиционного хозяйствования коренного населения полуострова Ямал. Благодаря их трудолюбию в 2022 году было заготовлено 839 тонн мяса - больше, чем в прошлом году, - прокомментировали в мэрии.

Фото: администрация Ямальского района

В ходе встречи оленеводы узнали об обновленных мерах поддержки и социальных выплатах. А чтобы всегда быть в курсе последних новостей из жизни района, округа и страны, им вручили флешкарты, содержащие важную информацию о национальных видеопрограммах, изменениях в законах, электронные версии свежих газет, мультфильмы для малышей и прочее.

Также Андрей Кугаевский отметил, что в ближайшее время в районе будут достигнуты показатели по сдаче мяса 2014 года.