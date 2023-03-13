Инфекционное отделение Тазовской ЦРБ могут перенести в другое здание

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Инфекционное отделение Тазовской ЦРБ могут временно перенести в другое здание. Задуматься об этом руководство медучреждения заставила прокуратура. Накануне ведомство провело проверку по факту жалобы пациента, проходящего лечение.

- В ходе надзорных мероприятий установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе несоблюдение температурного режима, выявлены многочисленные повреждения и дефекты конструктивных элементов здания инфекционного отделения, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим ведомство внесло главврачу представление об устранении нарушения закона. Кроме того, главврач больницы привлечен к административной ответственности по статье 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Теперь он обязан выплатить штраф.

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