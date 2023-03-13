Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Сразу на двух ямальских зимниках ввели ограничения из-за непогоды. Об этом сообщили в регионально департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«На зимниках Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги и Аксарка- Салемал - Панаевск - Яр-Сале вводится ограничение движения. Проезд разрешен для всех видов транспортных средства общей массой до 3,5 тонн», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Напоминаем, что получить оперативную информацию о работе региональных и муниципальных автодорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация размещается на интерактивной карте.