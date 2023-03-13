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НовостиПроисшествия13 марта 2023 3:07

В Новом Уренгое сбили пешехода, перебегавшего дорогу на красный свет

Его доставили в больницу
Марина Прохорова
Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Авария произошла 12 марта на проспекте Губкина в Новом Уренгое, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

- Около 21:52 водитель автомобиля «Kia» наехал на пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На снимках, предоставленных автоинспекторами, видно, что у иномарки разбито стекло. Очевидно, что пострадавший подлетел в воздухе и ударился о «лобовуху». Его экстренно доставили в больницу.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 18 ДТП, а с начала года 1 195, в которых 4 человека погибли и 55 получили травмы, в том числе 3 ребенка.