В Новом Уренгое сбили пешехода, перебегавшего дорогу на красный свет

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Авария произошла 12 марта на проспекте Губкина в Новом Уренгое, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

- Около 21:52 водитель автомобиля «Kia» наехал на пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На снимках, предоставленных автоинспекторами, видно, что у иномарки разбито стекло. Очевидно, что пострадавший подлетел в воздухе и ударился о «лобовуху». Его экстренно доставили в больницу.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 18 ДТП, а с начала года 1 195, в которых 4 человека погибли и 55 получили травмы, в том числе 3 ребенка.