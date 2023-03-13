В Лабытнанги приехали архитекторы, когда-то построившие все значимые объекты города

Фото: Марина Трескова, соцсети

В рамках проекта «Герои Ямала» в Лабытнанги приехали Сергей Шаронов и Игорь Самойлов, которые много лет трудились над формированием архитектурного облика Семи лиственниц. Об этом рассказала глава города Марина Трескова.

«Вместе с Лабытнанги они прошли путь от пустырей к первым в городе объектам спорта, образования, культуры, домам капитального исполнения. Эти земляки видели город будущего, смело отчерчивали на картах векторы его развития», - написала она в своих соцсетях.

Фото: Марина Трескова, соцсети

Список объектов, построенный архитекторами, весьма обширен. В него входят вокзал, Детская школа искусств, детский сад «Теремок», здания почты и гостиницы, Гимназия и многое другое.

Напоминаем, то проект ориентирован на то, чтобы люди, ранее проживающие в округе, вернулись на родную землю, посетили места своей молодости и встретились с друзьями. Идея принадлежит участники местного отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России.