На Ямале 13 марта 2023 года потеплеет до +2 градусов

Погода на Ямале на 13 марта Фото: Вера Зенина

В понедельник, 13 марта, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами осадки от небольших до умеренных (снег, мокрый снег). Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -15…-20 градусов, при прояснении до -25. Днем -3…+2 градуса, местами -7...-12 градусов.

В Салехарде: пасмурно и снег. Температура ночью -10 градусов, днем -2. Ветер 8-9 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: