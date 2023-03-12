Из-за непогоды на дороге Тазовский - Газ-Сале запретили ездить всем, кроме снегоуборочной техники

Фото: администрация Тазовского района

В связи с непогодой на автодороге Тазовский – Газ-Сале ограничили движение любого транспорта, за исключением снегоуборочной техники. Об этом сообщили в администрации Тазовского района. Жителям рекомендовано перенести поездки и не покидать населенных пунктов без необходимости.

Завтра непогода лишь усилится. По данным метеорологов, 13 марта 2023 ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с. Температура воздуха ночью упадет до -25 градусов, но днем потеплеет до -3…+2 градусов, местами будет до -12. Ожидается мокрый нег, метель и гололед.

БДИ!

В случае чрезвычайной ситуации звоните по единому телефону экстренных служб 112.