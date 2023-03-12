В Ноябрьске прошел концерт в поддержку участников специальной военной операции

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В ноябрьском ДК «Нефтяник» состоялся концерт в поддержку участников специальной военной операции, на котором выступили известные творческие коллективы и артисты города. Мероприятие организовала городская мэрия, управление культуры Ноябрьска и Фонд «Боевое единство», сообщили в администрации города.

Все средства, которые были собраны на концерте, пойдут на помощь мобилизованным, которые находятся в зоне проведения спецоперации. Кроме того, на деньги, вырученным от продажи съедобных букетов, украшений и игрушек ручной работы, для ноябрьских защитников закупят необходимое обмундирование.

Напомним, что жители Ноябрьска активно участвуют в благотворительных акциях, в сборе и доставке гуманитарной помощи в зону СВО.