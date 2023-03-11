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НовостиПроисшествия11 марта 2023 10:03

В Салехарде неизвестные через форточку проникли в библиотеку и стащили оттуда имущество

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Салехарде неизвестные через форточку проникли в библиотеку и стащили оттуда имущество

В Салехарде неизвестные через форточку проникли в библиотеку и стащили оттуда имущество

Фото: Татьяна Коркина

В Салехарде возбуждено уголовное дело по факту кражи, которую неизвестные совершили 2 марта 2023 года из помещения Централизованной библиотечной системы. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, неизвестные проникли через форточку в помещение библиотеки и похитили имущество на сумму более 94 тысяч рублей.

Сейчас полицейские ищут виновников преступления и устанавливают все обстоятельства, которые произошли в библиотеке.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вам что-либо известно о преступлении, позвоните по номеру ОМВД России по Салехарду по номеру 7-60-88.