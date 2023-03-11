В Новом Уренгое руководитель предприятия задолжал работнику 48 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело против руководителя коммерческой организации, который подозревается в полной невыплате зарплаты более двух месяцев.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по ЯНАО, имея возможности, мужчина умышленно не выплатил 48 тысяч рублей своему сотруднику. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Во время расследования будет установлено точное число работников, не получивших зарплаты, задолженности и другие выплаты, значимые для следствия. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя СК Андрея Егорова.

КСТАТИ

Борьба с невыплатой зарплаты – приоритетное направление деятельности ямальских следователей. На контроле находятся все дела, которые возбуждены по фактам невыплаты зарплаты, пенсий, стипендий, пособий и других выплат.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Чтобы сообщить о невыплате зарплаты, необходимо набрать номер 88003014360 и рассказать обо всех обстоятельства преступлений. В соответствии с законодательством будут приняты решения.