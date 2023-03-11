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НовостиПроисшествия11 марта 2023 5:03

На Ямале 11 марта 2023 пройдет мокрый снег, в отдельных районах метель

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 11 марта 2023
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
На Ямале 11 марта 2023 пройдет мокрый снег, в отдельных районах метель

На Ямале 11 марта 2023 пройдет мокрый снег, в отдельных районах метель

Фото: Татьяна Коркина

На Ямале 11 марта 2023 ожидается облачность с прояснениями, местами небольшие, умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью по западу преимущественно без осадков. Днем в отдельных районах метель.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, северный 8-13 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -10…-15 C, при натекании облачности -3…-8 C, по западу -17…-22 C, днем -5…-10 C, местами до +2 C.

Погода в инфографике МЧС

Погода в инфографике МЧС