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НовостиОбщество10 марта 2023 12:17

На Ямале возникли проблемы с поставкой детского лекарства от эпилепсии

Вопрос взят на контроль Надеждой Гудковой
Марина Прохорова
Фото: Надежда Гудкова, соцсети

Фото: Надежда Гудкова, соцсети

На Ямале возникли проблемы с поставкой детского лекарства от эпилепсии. Об этом сообщила председатель комитета Законодательного собрания по социальной политике Надежда Гудкова.

Накануне к ней обратилась жена участника СВО. Женщина рассказала, что ее сын нуждается в лекарствах от эпилепсии. Больница обеспечивает мальчика необходимым препаратом, но уже несколько месяцев его нет в наличии. В связи с этим северянка переживает, что имеющийся дома запас таблеток закончится, а новых так и не привезут.

Причина случившегося - санкции. Из-за сложностей доставки взамен импортного стали заказывать отечественный препарат.

- Российский аналог хорошо зарекомендовал себя при лечении детей с эпилепсией, но и с его поставкой возникли временные затруднения, - сказала Надежда Гудкова.

Сейчас данный вопрос находится на личном контроле чиновницы.