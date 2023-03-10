Фото: Надежда Гудкова, соцсети

На Ямале возникли проблемы с поставкой детского лекарства от эпилепсии. Об этом сообщила председатель комитета Законодательного собрания по социальной политике Надежда Гудкова.

Накануне к ней обратилась жена участника СВО. Женщина рассказала, что ее сын нуждается в лекарствах от эпилепсии. Больница обеспечивает мальчика необходимым препаратом, но уже несколько месяцев его нет в наличии. В связи с этим северянка переживает, что имеющийся дома запас таблеток закончится, а новых так и не привезут.

Причина случившегося - санкции. Из-за сложностей доставки взамен импортного стали заказывать отечественный препарат.

- Российский аналог хорошо зарекомендовал себя при лечении детей с эпилепсией, но и с его поставкой возникли временные затруднения, - сказала Надежда Гудкова.

Сейчас данный вопрос находится на личном контроле чиновницы.