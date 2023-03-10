В Салехарде запустили новую консервную линию мощностью 200 банок в час

Фото: Правительство ЯНАО

Салехардское предприятие «Норд Регион» запустило новую консервную линию мощностью 200 банок в час.

Необходимое оборудование было сделано на заводе в Рязани. В декабре 2022 года оно работало в пусконаладочном режиме, при этом тестовая партия успешно прошла необходимые лабораторные испытания. Безопасность выпускаемой продукции подтверждена декларациями о соответствии.

К полноценной эксплуатации линии специалисты предприятия приступили в январе текущего года. Сейчас ассортимент консервов насчитывает 12 наименований, в ближайших планах «Норд Регион» - увеличить его до 40.

- Все наши консервы производятся строго по ГОСТу. Сейчас наша команда разрабатывает документацию для сертификации еще 28 наименований. Помимо консервов предприятие выпускает более 100 видов рыбной продукции. Это копченая, вяленая, соленая рыба, рыбные полуфабрикаты, включая пельмени. Особое место в ассортименте занимает линейка сагудай. Это национальное блюдо из слабосоленой рыбы, - рассказал руководитель ООО «Норд Регион» Геннадий Медведев.