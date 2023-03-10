Нефтяники закупили для учеников Гыданской школы-интерната спортивный инвентарь

Автор фото: Марьян Ижик, предоставлено компанией «Меретояханефтегаз»

В Гыданской школе-интернате реализуется проект «Все за спорт». В рамках которого для ребят организуют спортивные состязания в зале и на улице. Оборудование и инвентарь для занятий приобретено при поддержке компании «Меретояханефтегаз».

Теперь школьники обеспечены лыжами, а также всем необходимым для проведения тренировок и соревнований по настольному теннису, волейболу и баскетболу.

Новый инвентарь помогает педагогам организовать полезный досуг для воспитанников, а детям - стать сильнее и увереннее в себе. Так, в период зимних каникул в школе-интернате состоялась серия ярких спортивных мероприятий: эстафеты между классами, учителями и учениками, конкурс «Богатырская сила» и состязания по командным видам спорта.

Отметим, что проект «Все за спорт» рассчитан на 2022-2023 учебный год. Он реализуется в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Нефтяники уже не первый раз поддерживают образовательную сферу Тазовского района. По словам начальника департамента образования администрации Тазовского района Алевтины Тетериной, помимо усиления спортивной базы образовательных учреждений района «Меретояханефтегаз» открыла для школьников возможность участвовать в научных турнирах всероссийского уровня.